»Tudi na družbenih omrežjih so ljudje lahko človeški«

IZJAVA DNEVA

"Bistveno bolje je namreč, če se pritiska na te institucije kot pa na žrtve spolnega in drugega nasilja. Predvsem pa je pomembno, da se tovrstnih primerov ne potisne pod preprogo, temveč se razkritja upošteva skrajno resno. In tudi pri tem so uporabniki omrežij lahko budno oko, ki preverja, ali institucionalni nadzor dejansko deluje. Družbena omrežja hkrati zagotavljajo izražanje solidarnosti z žrtvami nasilja, pa naj bodo te razkrite ali anonimne. Tovrstna podpora je pomemben obliž na rane osebam, ki doživljajo osebno stisko ali živijo v strahu. Tudi na omrežjih so ljudje lahko človeški ter so si medsebojno v pomoč in podporo, čeprav se ne poznajo v živo."

(Antropolg Dan Podjed o tem, da nam družbena omrežja omogočajo, da smo bolj transparentna družba; prednost spletnih omrežij je, nadzor od spodaj navzgor, ki ga lahko ljudje, včasih tudi anonimni, izvajajo nad nadzornimi institucijami in organi pregona; via Nedelo)