»SDS je dala vladi poleti ravno toliko miru, kot je bilo dežja«

IZJAVA DNEVA

"Vlada zaradi gospodarskih in notranjepolitičnih razlogov res ni imela stodnevnega miru. Gospodarski razlogi so visoka inflacija, vsesplošna draginja pa bo jeseni še hujša. Notranjepolitični razlogi pa so, da je SDS dala vladi poleti ravno toliko miru, kot je bilo dežja. Iz SDS tudi v želji po mobilizaciji volivcev pred jesenskimi volitvami padajo referendumske pobude kot v letošnji suši listje z dreves. Blokira celo vlado, da se ukroji po lastni želji."

(Novinar Nejc Gole o prvih stotih dneh vlade Roberta Goloba; via Delova Sobotna priloga)