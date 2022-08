»Najbolj nori med desničarji mislijo, da je treba ženske 'raziskovati'«

IZJAVA DNEVA

"Porast medijskega nasilja nad ženskami je zato treba jemati zelo resno, saj pomeni oženje in ogrožanje človekovih pravic. Iz vsesplošne desničarske naravnanosti je več kot jasno razvidno, da so ženske svet oziroma pleme zase, da imajo lastnosti in navade, ki jih premalo poznajo – in zanje jih je bolje ne poznati, ker so nagnusne – in da je tudi za ženske, predvsem pa za družbo kot celoto, ki je seveda pretežno moška, ​​veliko bolje, da to skrivajo ali, bolje rečeno, da se skrijejo in živijo v osami pod razumnim vodstvom in pravili, predpisanimi skladno s potrebami moških. Najbolj nori med desničarji mislijo, da je treba ženske 'raziskovati', in potem po nebrzdanem šarlatanskem blebetanju pridejo do sklepa, da jim manjka tista 'ena stvar', kar je za takšne like zmagoslaven zaključek, rešitev za ženske pa ostaja ista."

(Antroploginja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da je to, kar se v desničarskih medijih pojavlja kot naracija o ženskah, tako izrazito, da bi lahko govorili o pojavu brutalizacije; via Večer)