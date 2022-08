Spregledan kibernetski napad

Alfredo Molina / Wikimedia Commons

Preteklo sredo je prišlo do enega največjih, zagotovo pa tudi najpomembnejših kibernetskih napadov v zgodovini Slovenije. Kljub temu pa se zdi, da je ostal pod radarjem širše javnosti.

Govorimo o napadu na strežnike in informacijski sistem Uprave za zaščito in reševanje, ki predstavlja enega od treh gradnikov sistema nacionalne varnosti. Kljub temu pa so še več kot teden dni po napadu poglavitne tehnološke rešitve Uprave še vedno nedosegljive. Ne deluje recimo sistem za poročanje o intervencijah, kar pomeni, da ne moremo spremljati stanja nesreč v živo.

Škodo bo potrebno oceniti, preveriti stanje opreme in poskrbeti za varnejši informacijski sistem. Na primeru nedavnih požarov smo lahko vsi dobro spoznali, da bo nesreč vsako leto več in da je prav hiter odziv nanje ključ do ustrezne zaščite vseh. Pogrešamo predvsem bolj odkrito komunikacijo s strani državnega organa, ki skrbi za zaščito in reševanje ljudi, živali in premoženja.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.