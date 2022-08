»Zahod ne more živeti brez Kitajske«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da je Kitajska del svetovnega boja za premoč, ki odraža naše sodobno razumevanje in klasično predstavo o ozemlju in o tem, kdo ima kaj pravico narediti. Kar se zgodi v konfliktu med Rusijo in Ukrajino, ponuja Kitajski jasno, morda miselno vajo o tem, kaj želijo storiti v Tajvanu, če je to potrebno."

"Ahilova peta Zahoda njegova gospodarska odvisnost od poceni kitajske proizvodnje. Zato je Kitajska tako samozavestna. Vedo, da Zahod ne more živeti brez Kitajske."

(Kitajski disident in umetnik Aj Vejvej o tem, da se na Kitajskem bije boj za legitimnost nadzora, ki ga izvaja oblast, medtem ko je izziv na Zahodu stalna potreba po obrambi demokracije in s tem svobode govora; via MMC RTV Slovenija)