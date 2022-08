»V času Janševe vlade so na Bledu zborovali suverenisti, ki jim avtoritarni prijemi niso bili tuji«

IZJAVA DNEVA

"Lani smo v času vlade Janeza Janše na Bledu spremljali zborovanje evropskega krožka suverenistov, ki jim avtoritarni prijemi doma niso bili tuji. Suverenizem, prignan do konca, je militantni nacionalizem v primeru malih držav in imperializem, ki ga v primeru Rusije spremljamo na osvajalskem pohodu v Ukrajini. Kako bo pohod končan, je odvisno tudi od tega, ali bo v Evropi prevladal koncept vladavine moči ali moč pravil."

"Nova vlada Roberta Goloba svojo zunanjepolitično usmeritev temelji na moči pravil. Torej na pomenu evropskega in mednarodnega prava pa seveda vladavine prava in spoštovanja temeljnih človekovih pravic. Za suvereniste sta značilna ideološka relativizacija vladavine prava in regresivno oženje koncepta človekovih pravic na narod in družino. Napovedano vrnitev male države v liberalno in jedrno Evropo je politično nagradila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je kot prva šefinja institucije, ki je varuhinja evropskih pogodb in vladavine prava, sodelovala na BSF."

(Novinar Uroš Esih o 17. Blejskiem strateškem forumu, ki se bo osredotočil na posledice rusko-ukrajinske vojne, potekal pa bo pod naslovom Vladavina moči ali moč pravil; via Delo)