Predsedniški volitvomat volivcem pomaga pri odločitvi

Spletno orodje preverja, v kolikšni meri se stališča volivk in volivcev skladajo s stališči političnih strank oziroma predsedniških kandidatov in kandidatk

Iniciativa Glas ljudstva na Kongresnem trgu leta 2021

© Borut Krajnc

Po aprilskih državnozborskih volitvah se bližajo predsedniške volitve, za njimi pa nas čakajo še lokalne volitve. V iniciativi Glas ljudstva se na prihajajoče volitve aktivno pripravljajo že vse poletje in bodo, tako kot v času državnozborskih volitev, tudi v jesenskih mesecih po vsej Sloveniji spodbujali aktivno državljanstvo, pozivali k volilni udeležbi, vse kandidate in kandidatke pa pozvali k vsebinskim opredelitvam do ključnih vprašanj.

V iniciativi Glas ljudstva so prepričani, da mora politika boljše prihodnosti intenzivno sodelovati s civilno družbo ter delovati glede na dejanske potrebe in zahteve javnosti ter v dobrobit ljudi in okolja. "S tem namenom smo že za državnozborske volitve oblikovali Volitvomat - preprosto spletno orodje, s katerim so volivke in volivci preverjali, v kolikšni meri se njihova stališča skladajo s stališči političnih strank, ki so se odzvale pobudi Glas ljudstva in prispevale odgovore na nekatera ključna vprašanja. Volitvomat je pred državnozborskimi volitvami izpolnilo več kot 100.000 posameznikov in posameznic, kar kaže, da ljudje želijo poznati vsebinske opredelitve kandidatov in kandidatk, med katerimi izbirajo," je zapisala Mojca Žerak iz iniciative Glas ljudstva.

Mojca Žerak,

Glas ljudstva

Enako orodje pripravljajo tudi za predsedniške volitve. V sodelovanju z organizacijami in posamezniki iz vse Slovenije so zbrali 30 stališč, ki preverjajo prepričanja kandidatov in kandidatk za predsedniške volitve na področjih, ki so za ljudi, ki živimo v Sloveniji, izredno pomembna.

V petek, 26. avgusta, so vsem kandidatkam in kandidatom, ki so do zdaj javno napovedali svoje kandidature na predsedniških volitvah že poslali vprašalnik, preko katerega se bodo do 11. septembra opredelili do 30 stališč.

Predsedniški Volitvomat bo javnosti dostopen predvidoma konec septembra.

Vprašalnik bodo pošiljali tudi vsem, ki bodo svojo kandidaturo napovedali v prihodnje. V Volitvomat bodo na koncu vključeni uradno potrjeni kandidati in kandidatke. Predsedniški Volitvomat bo javnosti dostopen predvidoma konec septembra, ko bodo začeli izvajati tudi ostale aktivnosti.