»RTV Slovenija ta trenutek potrebuje deratizacijo«

IZJAVA DNEVA

"Zato vas prosim vse v vladi in na oblasti, da nehate bluziti o depolitizaciji nacionalke. Nacionalka ta trenutek potrebuje deratizacijo. Da se iz nje spravijo namišljeni kralji, ki nimajo pojma, so nesramni in razstavljajo javni servis na prafaktorje. In to samo zato, ker lahko. Ker jim to pustite ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da so dobesedno tretjerazredni strankarski vojaki nacionalko spremenili v norišnico; via Dnevnik)