Bogataši proti okolju

Nicki and Karen, Global Water Partnership / flickr

Kylie Jenner je nedavno razburila javnost, ko se je bahala s svojim zasebnim letalom, s katerim je nato opravila sedemnajstminutni let in se tako izognila dobrih šestdeset kilometrov dolgi poti z avtomobilom. Vpliv, ki ga imajo tovrstna potovanja na okolje, je katastrofalen, saj je izpust na potnika od pet- do štirinajstkrat večji kot pri komercialnih letih. Jenner pa še zdaleč ni edina superbogatašinja, ki si redno privošči podobne izlete.

Primerljivo brezbrižen odnos imajo številni zvezdniki do vode. Tako navkljub hudi suši, ki že nekaj časa pesti Kalifornijo, za zalivanje svojih trat ali polnjenje bazenov porabijo tudi nekajkrat več vode, kot dovoljujejo tamkajšnje oblasti. Ker so kazni za takšno početje smešno nizke, ni pričakovati, da se bo situacija v prihodnje izboljšala.

Dokler ne bomo poiskali sistemskih rešitev, s katerimi bomo ustrezno sankcionirali majhen del privilegirancev, ki v tako velikem obsegu onesnažujejo okolje, podnebne krize zagotovo ne bomo ustavili.

