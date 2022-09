Katarina Kresal: »Ne želim, da smo zadrti, da nismo odprti za drugačnost«

IZJAVA DNEVA

"Zgodovina sveta je zgodovina podrejanja ženske moškemu in nekim vsiljenim, norim družbenim pravilom, ki jih krojijo moški v patriarhalnih družbah. Kot svet še zdaleč nismo liberalna demokratična skupnost. Slovenija žal tudi ni izjema, saj se je na primer razkorak med plačami moških in žensk za enako delo znova povečal. Vse to je posledica patriarhalne politike, ki smo jo gledali zadnjih nekaj let. Ne želim posploševati, da je bilo vse zanič, ker to ni res, ampak ko gledam na vrednostno podstat, si ne želim, da smo konservativna družba po modelu Madžarske ali Poljske. Ne želim, da smo zadrti, da nismo odprti za drugačnost, za modernost, za tujce, za večjo vlogo žensk v gospodarstvu, v politiki in na splošno v družbi. In kaj hitro se nekaj, kar se nam danes zdi samoumevno, lahko spremeni v svoje nasprotje, na primer ob odločitvi Vrhovnega sodišča ZDA v zvezi s prepovedjo splava ti gredo dlake pokonci."

(Odvetnica in nekdanja ministrica Katarina Kresal o tem, da kot svet še zdaleč nismo liberalna demokratična skupnost; v intervjuju za revijo Obrazi)