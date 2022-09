»Kandidatka Gibanja Svoboda je bila prava. Tudi sicer je dozorel čas za predsednico.«

"Zdaj bo tudi veliko njihovih volivcev razočaranih. Pri ocenjevanju potenciala Marte Kos je možno glasove, ki jih je Gibanje Svoboda (GS) dobilo na volitvah, v grobem razdeliti na tri dele. Tretjina volivcev jih je podprla, ker so nasprotovali ukrepom prejšnje vlade v času epidemije, gre za redke volivce, ki so se tokrat pojavili na volitvah, zdaj pa jih spet nekaj časa ne bo. Nanje ni bilo možno računati tudi v primeru Marte Kos na predsedniških volitvah. Drugi del predstavljajo volivci, ki nasprotujejo Janši, tretji del pa so že predstavljali neki iskreni podporniki, ki so se odrazili tudi s podporo Kosovi v javnomnenjskih raziskavah. Odločitev GS je bila prava in kandidatka tudi. Tudi sicer je dozorel čas za predsednico. Nataša Pirc Musar bi lahko od zdaj naprej kvečjemu izgubljala podporo, zdaj pa je dobila veliko novih potencialnih volivcev. Marta Kos pa bi ravno nasprotno lahko zdaj začela pridobivati podporo, saj je bila še vedno precej neprepoznavna."

(Analitik javnega mnenja iz agencije Valicon Andraž Zorko je za časnik Večer ocenil, da je bila izbira Marte Kos za predsedniško kandidatko dobra izbira Gibanja Svoboda in da je bil njen odstop od kandidature morda napaka)

Marta Kos, podpredsednica Gibanja Svoboda in do nedavnega tudi kandidatka za predsednico republike

