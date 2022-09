Koprive na domači njivi

Danes je nov dan

Mnoge družine in prijateljske kroge je s (proti)cepilskimi dilemami razklala pandemija. Zlahka si predstavljamo – ali pa smo izkusili –, kako je, ko se tvoj starš ali prijateljica iz razumne osebe prelevi v preizpraševalca znanosti.

A kako je šele neznosno, če našega bližnjega, za katerega smo prej mislili, da je političen le toliko, kolikor to neposredno vpliva na njegovo denarnico, internet razgali kot odlikovanega noriškega vojščaka. Nekoga, ki namesto znanosti relativizira temeljne vrednote, seje sovraštvo in ponavlja laži.

Morda se na družinskih kosilih res ni pametno pogovarjati o politiki, a že civiliziran nepogovor zahteva minimalen skupni imenovalec: migranti in LGBTQ+ osebe so ljudje, narava potrebuje zaščito, hočemo socialno državo, javno zdravstvo, neodvisno RTV. Brez strinjanja o osnovah lahko prekinemo odnose ali pa težke teme na silo odpremo. Druga možnost je težja in se bo gotovo komu kaj zataknilo v grlu, a je edina, ki nosi potencial spremembe.

