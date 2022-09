Vladni stranki Gibanje Svoboda in SD sta brez predsedniškega kandidata

IZJAVA DNEVA

"Po napovedi kandidatov strank NSi in Levica se bo povečal pritisk na Gibanje Svoboda in SD, ki sta brez svojega kandidata v predsedniški tekmi, prestižni za stranke. Jeseni bodo sledile za stranke pomembnejše lokalne volitve in referendumska sezona, predsedniška tekma pa je namenjena profilizaciji strank. Pri tem je treba dodati, da imamo v Sloveniji parlamentarni sistem s poudarjeno strankokracijo, izvoljeni predsedniški kandidat pa strankarsko izkaznico zamrzne, se od svoje stranke distancira in poskuša biti nestrankarski predsednik vseh Slovencev."

(Novinar Uroš Esih v Delovem komentarju o tem, da imajo parlamentarne stranke letos veliko težav z izbiro svojih kandidatov za predsednika republike)