Samo v tem letu se je hrana podražila za 11 odstotkov, najbolj so se dvignile cene olja, masla, mleka in mesa

IZJAVA DNEVA

"Če je za energetsko revščino še pretoplo, pa humanitarci že občutijo prehransko. Samo v tem letu se je hrana podražila že skoraj za enajst odstotkov, najbolj so se dvignile cene olja, kar za 40 odstotkov, pa masla, mleka in mesa za okoli dvajset odstotkov. Tisti, ki so že zdaj potrebovali pomoč, je zdaj potrebujejo še več, in tisti, ki so do zdaj lahko kupili ravno dovolj, po novem v trgovini dobijo premalo. Pri Slovenski filantropiji, kjer redno razdeljujejo viške hrane, ki jih trgovci umikajo s polic, že zaznavajo večje potrebe. Pred mariborsko pisarno je vsak torek, četrtek in petek ob 11. uri gneča. Po svoje pakete pridejo brezposelni, upokojenci, begunci, včasih tudi že zaposleni z minimalno plačo. Veliko jih je začelo prihajati prav v tem letu, saj s svojimi prihodki ne zmorejo več napolniti tiste nakupovalne vrečke, ki bi jim zadostovala. Prostovoljci so zato pripravili sezname upravičencev - in ker jih je toliko, lahko vsak od njih zdaj po svoj paket hrane pride le še enkrat tedensko. Pred covidom so lahko prihajali kadarkoli, saj jim je včasih celo kaj ostalo. Ti časi so mimo in pomoči bo treba razdeliti še več."

(Novinarka Vida Božičko Štajnberger v Večerovi kolumni o tem, da je draginja je kot vedno tudi tokrat udarila najšibkejše,, kar so prve zaznale nevladne organizacije)