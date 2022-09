Gremo z vlakom?

Vive Berlin Tours

Kljub nekaj zapletom je trimesečni nemški eksperiment z uvedbo poceni javnega mestnega, primestnega in regionalnega prometa prinesel številne uspehe. Po ceni devet evrov na mesec je bilo skupaj prodanih 52 milijonov vozovnic, s čimer naj bi za 1,8 milijona ton zmanjšali onesnaženje z ogljikovim dioksidom, nekoliko pa zajezili tudi inflacijo.

V Sloveniji lahko že občasni uporabnik različnih vrst javnega prevoza ugotovi, da bi bila izvedba takšne kampanje znanstvena fantastika, a tega nič ne oriše bolje kot primer Slovenskih železnic. Nenehne zamude in katastrofalen odnos, obupna aplikacija in postopek kupovanja vozovnic ter zastarela infrastruktura so le nekatere težave, zaradi katerih je pot z vlakom pri nas pogosto nočna mora.

Manj avtomobilov lahko pripomore k reševanju podnebne krize, pri tem pa mora ključno vlogo odigrati javni promet, zato je treba vlado glede povečanja investicij v železnice držati za besedo. A to ne bo pomagalo, če bodo javna podjetja vodili nesposobni kadri.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.