»Nastopil je čas za postopno ukinitev simuliranih trgov električne energije«

IZJAVA DNEVA

"Dvig cen zemeljskega plina je razkril, kaj vse gre lahko narobe, če simulirani trg vcepimo na naravni monopol. Videli smo lahko prav vse – kako zlahka proizvajalci na skrivaj sodelujejo pri fiksiranju veleprodajnih cen, kako začnejo državljani zaradi njihovih odvratno visokih dobičkov, zlasti tistih, ustvarjenih s prodajo električne energije iz obnovljivih virov, nasprotovati zeleni tranziciji, kako režim simuliranega trga ovira skupne nabave, po zaslugi katerih bi se lahko znižali izdatki revnejših držav za energijo, kako se maloprodajni trg električne energije spremeni v kazino, v katerem podjetja špekulirajo glede bodočih cen elektrike, kujejo dobičke v času ugodnih razmer in zahtevajo državno pomoč v težkih časih."

"Nastopil je čas za postopno ukinitev simuliranih trgov električne energije. Namesto njih potrebujemo javna električna omrežja, kjer ceno elektrike sestavljajo povprečni stroški plus majhen pribitek. Potrebujemo davek na ogljik, da bomo lahko z izkupičkom od tega davka odškodovali revnejše državljane. Potrebujemo obsežne investicije v zelene tehnologije prihodnosti (kot sta zeleni vodik in ogromne plavajoče vetrne farme). In, končno, potrebujemo lokalna omrežja obstoječih obnovljivih virov (sonce, veter in baterije) v občinski lasti, s čimer bodo lokalne skupnosti postale lastnice, upraviteljice in porabnice proizvedene električne energije."

(Janis Varufakis, nekdanji grški finančni minister in profesor ekonomije na univerzi v Atenah, o tem, da je dvig cen zemeljskega plina razkril, kaj vse gre lahko narobe, če simulirani trg vcepimo na naravni monopol; via Večer)