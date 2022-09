»Golobova vlada se prepriča, da ima denar za vsako kosilo, preden ga postreže državljanom«

IZJAVA DNEVA

"Prejšnja (Janševa) vlada je ukrepe sprejemala hitro, a to bili so res rokohitrski ukrepi, ki so spregledali širšo sliko. Sedanja (Golobova) vlada se bolj zaveda stare ekonomske maksime, da zastonj kosila ni in se bolj prepriča, da ima denar za vsako kosilo, preden ga postreže državljanom."

(Ekonomist Marko Pahor o tem, da vlada Roberta Goloba v začetnem obdobju na ekonomskem področju ni naredila nobene večje napake, je pa razmeroma počasna; via STA)