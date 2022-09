Samski in osamljeni

Osamljenost je danes močno razširjena – še posebej med moškimi mlajših in srednjih let. Polje medsebojnih odnosov se spreminja, standardi za razmerja pa upravičeno višajo. Cele generacije moških, ki jih družina in družba niso navadile čustvene razpoložljivosti, se je morajo sedaj priučiti same.

Vse višja raven zavedanja, kaj je v zdravih odnosih sprejemljivo in kaj ne, je pozitivna in predstavlja celo korak v smeri odprave patriarhata, a vendar se posamezniki v obrambi hitro oklenejo konservativnosti ali toksičnih vzgibov. Ti jih lahko v najhujših primerih pripeljejo v objem škodljivih skupin, kot so sovraštva polni inceli ali cinični strateški “zapeljevalci”.

Vse to kaže, da je osamljenost povezana z besnim individualizmom sodobne družbe, ki se oklepa zastarelih vlog spolov. Znanost in osebne izkušnje so si torej enotne: v dobro sebe in soljudi lahko delujemo samo s čustvenim odpiranjem in ustvarjanjem dejanskega, pristnega tovarištva – ne glede na spol ali kateri koli drug dejavnik.

