Zlata doba za energetske špekulante

Kdo vse izkorišča energetsko krizo in do nerazumnih višin dviga cene elektrike in plina za uporabnike in podjetja?

© Joco Žnidaršič

Visoke cene energentov povzročajo verižno rekordno zviševanje življenjskih stroškov in države so pred zimo prisiljene pripravljati nove svežnje pomoči za gospodinjstva in gospodarstvo, enotni evropski energetski trg pa doživlja pravo zlato dobo. Cene rastejo v nebo in udeleženci na tem trgu, oblikovanem, da bi bila konkurenca čim večja, cene pa čim nižje, ustvarjajo rekordne prihodke in dobičke, o kakršnih pred leti niso mogli niti sanjati.