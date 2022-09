Slovenski dobičkarji

Čeprav se danes govori predvsem o dobičkih svetovnih in evropskih energetskih velikanov, imajo zaradi energetske krize ogromne dobičke tudi slovenske družbe.

V juniju so bile črpalke nekaj časa brez zadostne količine goriva.

© Luka Dakskobler

Geoplin, ki je v lasti Petrola (74 odstotkov) in Slovenskega državnega holdinga (25 odstotkov), je največji slovenski trgovec z zemeljskim plinom in po podatkih Agencije za energijo obvladuje večino, kar 76 odstotkov slovenskega veleprodajnega trga. Že lani, v prvem valu energetske draginje zaradi močnega okrevanja gospodarstva po pandemiji, je Geoplin poročal o »rekordni prodaji v celotni zgodovini«. Glede na leto 2020 je prodajo plina količinsko povečal za 27 odstotkov, prihodke iz prodaje pa pri tem skoraj podvojil (s 390 na 756 milijonov evrov) in konec leta na ravni skupine izkazal 18,6 milijona evrov čistega dobička. To je bil največji dobiček Geoplina vsaj v zadnjih desetih letih, v predepidemičnem letu 2019 je znašal denimo 8,7 milijona evrov. Dividend Geoplin letos ni izplačal.