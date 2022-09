Če nimaš Signala, pošlji Telegram

EFF Photos / flickr

17-letnica iz Nebraske je bila avgusta obtožena kaznivega dejanja splava po 20. tednu nosečnosti, dokazi pa so bili delno zbrani na podlagi naloga Meti za izročitev zgodovine klepetov v aplikaciji Messenger. Podatkov podjetje ne bi moglo predložiti, če bi najstnica uporabljala t. i. šifriranje od konca do konca (E2EE) – funkcijo, za katero Meta že dolgo obljublja, da bo privzeto nastavljena za vse uporabnike.

Zaradi vse večjega javnega zavedanja in s tem vse večje bojazni pred močjo in škodo poslovnih modelov tehnoloških gigantov je šifrirano sporočanje v zadnjih letih vedno bolj priljubljeno. Milijoni so WhatsApp in podobne aplikacije zamenjali za Signal, Telegram ali katero od drugih platform, ki omogočajo E2EE.

V luči zaostrovanja nadzora nad digitalnimi uporabniki in prebivalstvom nasploh imajo aplikacije za šifrirano komuniciranje vse pomembnejšo vlogo v bitki za zasebnost, nemalokrat pa se izkažejo tudi kot uspešno orodje mobilizacije – takšne in drugačne.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.