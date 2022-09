»Največje nevarnosti Golobu grozijo ob morebitnih nesoglasjih v lastni stranki«

IZJAVA DNEVA

"Po stotih dneh levosredinske vlade lahko ugotovimo, da je Robert Golob pustil močan pečat v slovenski politiki. Koalicijske stranke so krotke in ni videti resnih znamenj, da bi v SD ali Levici delali težave. Tudi vsi opozicijski napori doslej niso prodrli dlje kot do optimistov v njihovih vrstah, vladi je od imenovanja dalje podpora v javnosti naraščala in zanimivo bo opazovati, koliko časa bomo priča temu trendu. Največje nevarnosti Robertu Golobu grozijo ob morebitnih nesoglasjih v lastni stranki, saj lahko zaradi pijanosti od moči izgubijo tla pod nogami. Tudi to bi lahko bil nauk propadle nominacije Marte Kos za predsednico države. Kajti za predsednika vlade ni nepomembno, s kakšnimi ljudmi se je in se še bo obdal."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o prvih stotih dneh vlade Roberta Goloba)