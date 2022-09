Zakaj je bilo v zadnjih dveh letih kolo na odrih Cankarjevega doma prepovedan rekvizit?

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da ni nobene potrebe, da je ministrica za kulturo gostja oddaj, katerih teme so kazniva dejanja in alternativne spolne prakse. Prvo je tema za ministrico za notranje zadeve, policijo, kazenske pravnike in kriminologe, druga pa za seksologe in psihoanalitike. Če pa je že priložnost, da govorimo o nesprejemljivih praksah v kulturi, bi oddaja morala poleg spolnega nasilja in nadlegovanja obravnavati tudi ekonomsko in oblastniško nasilje v kulturi, lastniški odnos vodstev javnih zavodov, ki so javni le po imenu, pasivnost in uklonjljivost javnih zavodov s področja kulture vsakokratni oblasti, za gospo Uršulo Cetinski pa bi morali pripraviti prav posebno vprašanje, ki se glasi: Zakaj je bilo v zadnjih dveh letih kolo na odrih Cankarjevega doma prepovedan rekvizit?"

(Aktivistka in pravnica dr. Barbara Rajgelj se je na Facebooku odzvala na oddajo Tarča na TV Slovenija, v kateri so obravnavali afero Fotopub in v studio med drugim povabili tudi direktorico Cankarjevega doma Uršulo Cetinski ter ministrico za kulturo Asto Vrečko)