"Cene v Veliki Britaniji so višje kot drugje po Evropi – in bodo še višje. Poleg tega je energetski trg v Veliki Britaniji veliko bolj dereguliran kot v Evropski uniji. Ne pozabimo, da gre povrh za otok, zato je še težje zagotavljati elektriko, plin, bencin, kurilno olje. Predvsem pa so privatizirana energetska podjetja zelo močna pri lobiranju, predvsem znotraj konservativne stranke. Angleži bodo v vsakem primeru plačevali veliko višje cene kot drugje v Evropi, in to bo velika težava. Razen v Londonu in nekaterih drugih večjih mestih v državi živi veliko ljudi, ki finančno komaj preživijo čez mesec. Truss je napovedala, da bo postavila zgornjo mejo, koliko lahko podjetja računajo na energijo, tudi to, da bodo uvedli poseben davek na velike dobičke energetskih podjetij, ampak to samo po sebi ne bo rešilo težave."

"Vprašanje je tudi, koliko lahko napoved glede cene energije združi z drugimi politikami, na primer z znižanjem davkov. Če bo država postavila zgornje meje za energijo, bo morala s tem subvencionirati podjetja, ki zagotavljajo energijo, kar pomeni, da mora ta denar od nekod priti. Truss je tudi napovedala, da noče dodatno zadolžiti države in da noče dvigniti davkov. Med kampanjo je predvsem Sunak večkrat opozoril, da ekonomska politika Liz Truss temelji na nekem čarobnem mišljenju, da bo lahko država zapravila več denarja, kot ga bo imela."

(Peter Verovšek, ki je skoraj šest let predaval mednarodne odnose na Univerzi v Sheffieldu, sedaj pa na Univerzi v Groningenu predava o evropskih integracijah, o tem, kakšne so cene energentov v Veliki Britaniji v primerjavi s preostalo Evropo; v intervjuju za MMC RTV SLO)