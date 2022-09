»Janševa in Golobova vlada imata nekaj skupnih točk«

IZJAVA DNEVA

"Prejšnja in aktualna vlada imata nekaj skupnih točk. Zagotovo ju najbolj družijo okoliščine, v katerih sta začenjali svoj mandat. V primeru Janševe vlade je bil to razmah pandemije novega koronavirusa, v primeru Golobove vlade sta to evropska energetska kriza in naraščajoča draginja. V obeh primerih gre za mednarodna, torej od zunaj vsiljena fenomena, ki so ju nacionalne vlade morale vključiti v svoje politike in jima prilagoditi svoje delovanje – ob primerjavi prvih stotih dni obeh vlad pa tukaj ni mogoče spregledati očitne razlike v delovanju."

"Pandemija in energetska kriza kot mednarodna fenomena sta določila tudi uvodno politično pozicioniranje dveh slovenskih vlad v Evropi. V zatiranju virusa smo se opirali na pomoč bratskih režimov, zdaj pa se je država v procesu evropskega dogovarjanja in usklajevanja ukrepov vrnila v tabor jedrnih držav EU in po naklonjenosti nekoga Slovenijo ravno v teh specifičnih okoliščinah v evropskem svetu zastopa premier, ki lahko svojim kolegom za omizjem čisto po akademsko odpredava kakšen uvod v energetiko. To je zares dobro. To je tako, kot če bi Slovenijo junija 2020 v Bruslju zastopal zdravnik, če že ne epidemiolog."

(Urednik Miran Lesjak v Dnevnikovem komentarju o tem, kakšna je razika med prejšnjo in aktualno vlado)