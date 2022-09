»Shizofašizem slovenske desnice je danes še bolj viden kot takrat, ko je cvetel na oblasti«

IZJAVA DNEVA

"V shizofašizmu se skriva neka doza infantilnosti, ki pa jo dobro prekrivajo simptomi duševne bolezni razdvojenih svetov. Takšen primer smo lahko videli, ko je Janša hotel za vsako ceno - tudi na sramoto celotne države - anonimno-kolektivni propagandni video predstaviti kot dokument komisiji Evropskega parlamenta. Lahko bi se vprašali, ali se je zavedal, kaj je realnost in kaj ni. Na to vprašanje ni mogoče z gotovostjo odgovoriti. Dejstvo je, da temu poskusu manipulacije ni nasedel nihče, od evropskih poslancev do tehničnega osebja. In skrivanje tedanjega ministra za kulturo za Janševim hrbtom - bil je namreč napovedan kot udeleženec v video dialogu - kaže na tisto, kar je potrebno za vzdrževanje shizofašizma: podrejene sledilce. Isti bivši minister je po shizofašističnem vzoru nedavno na RTV označil za neumne in bedake bolj ali manj vse vodilne politike vladajoče koalicije."

"Shizofašizem slovenske desnice je morda danes še bolj viden kot takrat, ko je cvetel na oblasti: Janša je še vedno označevan kot najuspešnejši predsednik vlade, še vedno je država dosegala le uspehe znotraj in zunaj, še vedno so sovražniki uničevali državo in ljudstvo je bilo zaslepljeno, ko je volilo, oni pa še branijo RTV, profesionalizem in svobodo govora, in svet je še vedno razdeljen. A tu cilj ni niti sledenje množicam niti vsiljena pozaba; cilj je vzbujati strah."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da gre pri shizofašizmu za obtoževanje drugega za fašizem, pri čemer ga v retoriki in praksi izvaja prav obtoževalec, ki je po njenem nedvomno fašist; v Večerovi prilogi V soboto)