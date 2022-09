Sodniška nekompetentnost kot faktor na prvenstvu

Klearchos Kapoutsis / flickr

Meja med zmago in porazom je v profesionalnem športu izredno tanka, pri čemer so jeziček na tehtnici pogosto tudi dvomljive sodniške odločitve. Predvsem navijači razloge za poraze pogosto iščejo prav pri sodnikih, ki so redno deležni žalitev in obtožb o podkupljivosti.

Tehnologija je v zadnjem desetletju prinesla ogromen napredek pri sojenju, saj si lahko sodniki zdaj pomagajo z videoposnetki. V nogometu so na primer uvedli sistem VAR, v tenisu Hawkeye in v kriketu UDRS.

Na Eurobasketu sodniki objektivno ne blestijo. Razloge za to lahko iščemo v sporu in napenjanju mišic med FIBO in Evroligo. Tam sodijo najboljši sodniki, a ti zaradi kapric FIBE ne smejo soditi na Eurobasketu, posledično pa sojenje ni na najvišji ravni, kar opazimo celo “kavč” eksperti.

Zgodovina je resda polna korumpiranih sodnikov, a nenazadnje so tudi sodniki le običajni ljudje, ki pod pritiskom delajo napake. Če so sodniki enako slabi z vidika vseh reprezentanc, pa pravzaprav nobena ni izrazito oškodovana.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.