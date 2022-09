»Strah, ki spremlja transspolne osebe, je v večini povezan s socialno tranzicijo«

IZJAVA DNEVA

"Ker ljudje smo socialna bitja, sami težko preživimo oziroma ne moremo preživeti. Tudi ta smrtni strah, ki spremlja transspolne osebe, je v večini povezan s socialno tranzicijo – koliko ljudi me bo zavrglo, bom ostal brez vsega. Zato je ključno, da se čim prej začne delati na socialni tranziciji, ki mora biti postopna. Treba si je vzeti čas in hoditi korak za korakom. Ko je tvoja socialna mreža enkrat tako široka, da se počutiš varno, lahko delaš tudi večje, odločnejše korake."

"Tisto zadnje, kar bi jim res iz srca priporočila, pa je, naj ne obupajo. Zaradi nesprejemanja zelo majhnega odstotka ljudi, zaradi opazk ljudi, ki v resnici ne morejo sprejeti sebe, zato sovražijo vse drugačne, si ni vredno vzeti življenja ali omejiti svoje kvalitete življenja. Težko je narediti tranzicijo, tudi živeti kot transspolna oseba ni enostavno, vendar je neizmerno nagrajujoče in edino življenja vredno, da to narediš, če v sebi čutiš, da se doživljaš drugače, kot pa govori tvoje telo. Tako da samo pogumno naprej. Nihče ni sam na tem svetu in tudi v Sloveniji so ljudje, ki so (smo) odprti. Tranzicija mi je pokazala, da je v resnici več teh, ki znajo z odprtim srcem sprejemati, kot onih, ki z zaprtim srcem sovražijo."

(Lia Bordon se je pri 42 letih odločila, da življenja, kot ga je živela dotlej, ne more več živeti; ob rojstvu ji je bil namreč pripisan moški spol, pred dvema letoma pa se je podala na pot tranzicije; v intervjuju za N1)