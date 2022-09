Srebrna žlica v ustih in zlikane vezalke

meme s kraljem Karlom III.

Smrt kraljice Elizabete II. je spodbudila valove pietetnih in občudujočih sporočil, na drugi strani pa obsodbe kraljice kot simbola britanske monarhije, ki je med svojo kolonialno preteklostjo zakrivila marsikateri zločin zoper človeštvo, kot so npr. množični poboji staroselcev in suženjstvo.

Elizabeta II. je postala kraljica leta 1952, ko so svetovnim velesilam vladali "očaki" Stalin, Mao in Truman, Združenemu kraljestvu pa Churchill. V letih svojega vladanja je postala svetovna ikona, njen sin Charles oziroma Karel III. pa bo v vlogi kralja nadaljeval "superiornost" krvne linije Windsorskih. Podpora monarhiji v ZK ni še nikoli padla pod 60 %, čeprav je recimo samo lani kraljeva družina davkoplačevalce stala več kot 86 milijonov funtov.

Tudi drugod ni veliko bolje, saj globalna koncentracija bogastva in moči ostaja v rokah plutokracije. Medtem ko velika večina ljudi čuti posledice podnebne in energetske krize, si drugi dajejo dnevno likati vezalke.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.