»Afrika ima ogromne zaloge plina in bi lahko oskrbovala evropske trge«

IZJAVA DNEVA

"Afrika ima resnično ogromne zaloge zemeljskega plina in bi lahko oskrbovala evropske trge, vendar je pri tem pred velikimi izzivi. Kot ste omenili, je Afriki zaradi bližine lažje oskrbovati Evropo, a ji manjka infrastrukture in zmogljivosti za čimprejšnje povečanje proizvodnje. Trenutno namreč Evropska unija išče takojšnje dobave, zato po mojem mnenju ne moremo pričakovati veliko od Afrike v tako kratkem času.

"Uveljavljene proizvajalke, kot so Alžirija, Nigerija in Egipt, že oskrbujejo Evropo, a zmogljivosti za zadovoljitev evropskih potreb so omejene. Tukaj so še druge države, ki načrtujejo proizvodnjo, kot na primer Senegal in Mavretanija, kjer so že odkrili bogata nahajališča in so se že dogovorili o vlaganjih v izkoriščanje teh zalog. Te države lahko še ujamejo kratkoročno priložnost, če tega postavimo do leta 2030."

"Toda države, kot sta Tanzanija in Mozambik, ki sta odkrili zaloge plina, a še ni prišlo do končnih odločitev o finančnih vložkih za zagon projektov, bodo zelo težko imele korist od tega do leta 2030, saj po zaključeni finančni konstrukciji mine še več let do prvih pošiljk plina na trg. Zato moramo biti natančni glede časovnice za dobave. Če govorimo o dobavah do leta 2030, ne vidim večjih premikov, če vzamemo daljše obdobje, pa moramo že upoštevati strategijo Evropske unije, ki predvideva pospešeno uporabo obnovljivih virov energije, kar bo vplivalo na oskrbo s plinom. Če povzamem, Afrika lahko dobavlja plin, a v omejenih količinah, saj lahko proizvodnjo povečajo le uveljavljene države izvoznice."

(Tanzanijski strokovnjak za energetsko tranzicijo pri Inštitutu za upravljanje naravnih virov Silas Olan’g, o previsokih pričakovanjih glede plina iz Afrike, ki ima sicer dovolj zalog, da bi zadostila vsem evropskim potrebam, a ne še v tako bližnji prihodnosti, saj nima razvite infrastrukture, in je zato odvisna od tujih vlagateljev; v intervjuju za MMC RTV SLO)