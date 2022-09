Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič poslancu SDS Žanu Mahniču: »Nisem poštar«

IZJAVA DNEVA

"Če vi menite, da jaz s tem kršim poslovnik, imate vsa pravna sredstva, da to uveljavljate. Dejstvo pa je, da bom spoštovala vedno Ustavo in osebno in telesno integriteto vsakogar."

"Vprašanja, ki so bila postavljena, so zelo posegala v osebno in telesno integriteto, posebej pri ministru Mescu. Taka vprašanja niso vredna, da jih postavlja poslanec, še manj so vredna, da prihajajo iz Državnega zbora. Jaz se bom tega držala brez bojazni, kaj bo naredila katerakoli poslanska skupina, katerakoli, ker stojim za tem. "

"Jaz bom taka vprašanja zavračala. "

"To je šlo tako nizko, da jaz mislim, da si naši državljani zaslužijo višjo raven. Če želi gospod Mahnič ministra provocirati s tem, naj ga provocira drugače. Jaz poštar ne bom. Predsednica ali predsednik Državnega zbora ni poštar, ki bo vprašanja, ki niso vredna poslanca pošiljal naprej."

(Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v odgovoru na protestno pismo poslanca SDS Žana Mahniča zaradi zavrnitve dveh poslanskih vprašanj)