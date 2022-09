Kdo bo koga?

Danes je nov dan

Na začetku pandemije so se pogovori vrteli okoli vprašanja, ali že poznamo koga, ki je prebolel covid-19. Zanikovalci virusa so dejstvo, da niso poznali (še) nikogar takega, uporabljali za utrjevanje svojih prepričanj, vsi pa smo opazovali, kako se število znancev, ki so že bili okuženi, počasi, a vztrajno povečuje. Danes pogovori zvenijo drugače: ali sploh še poznamo koga, ki ni bil okužen?

Za poimenovanje te redke vrste se v divjini uporablja skovanka "novid". Ugibanja o tem, kako se določen del populacije virusu že tako dolgo uspešno izogiba, se gibljejo od posmehljivih do bolj znanstvenih razlag: bodisi imajo ti ljudje dolgočasna življenja, so odgovorni ali privilegirani, znanstveniki pa raziskujejo tudi imunost.

Tudi če je kaj resnice v zadnjem, večini novid-arjev lahko pripišemo to, da so previdni. Namesto da se torej norčujemo iz njihovih domnevno suhoparnih družabnih življenj, jih pred zimo, ki jo bomo po vsej verjetnosti preživeli brez večjih omejitev, raje vzemimo za zgled.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.