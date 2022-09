Kdo je Neža Kogovšek Šalamon?

Predsednik republike in poslanci izbirajo novega ustavnega sodnika oziroma sodnico, ki bo nadomestila odhajajočega Marijana Pavčnika

Neža Kogovšek z izbrisanimi pred zasedanjem velikega senata na evropskem sodišču za človekove pravice v zadevi Mustafa Kurić in drugi proti Sloveniji, 6. julij 2011, Strasbourg

Ko je mesec dni po državnozborskih volitvah dr. Marijan Pavčnik napovedal, da bi konec leta predčasno zapustil funkcijo ustavnega sodnika, je bilo jasno, da bo predsednik republike Borut Pahor, ki je sodeloval v postopku izbire celotne sedanje zasedbe ustavnega sodišča, izbiral še enkrat, preden tudi sam zapusti visoko funkcijo. Na njegov poziv so se tokrat javili le trije kandidati oziroma točneje dva kandidata in ena kandidatka. Poleg dr. Andraža Terška in dr. Andraža Zidarja, ki sta se v preteklosti že prijavila, je novo ime dr. Neža Kogovšek Šalamon, ki ima med poslanci po naših informacijah tudi največ oziroma dovolj podpore za izvolitev.