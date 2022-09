TV Slovenija gledalci množično zapuščajo

Prerokba: umetniški projekt Moderne galerije Ljubljana, The Institute for Art in Public Space Styria in projektne skupine IRWIN iz leta 2009 z delovnim naslovom Zamenjava spomenikov. Začasno so zamenjali dva bronasta spomenika, medijska simbola: Pastirčka (Dečka s piščalko) Zdenka Kalina (1943), ki stoji ob vhodu v stavbo TV Slovenija, in štajersko Styrio (1891), ki jo je izdelal Hans Brandstetter in je postavljena v mestnem parku v Gradcu.

© Borut Krajnc