Zima našega nezadovoljstva

Pravijo, da smo vsi v istem čolnu, a zakaj se potem ta čoln spreminja v Noetovo barko, na kateri bodo le tisti, ki si življenje in kapitalizem zaslužijo, vse ostale – 99 odstotkov prebivalstva – pa tlačijo na splav Meduze

Protest proti visokim cenam energije v Glasgowu. Avgust 2022

© Profimedia

Karl Binding in Alfred Hoche, nemška doktorja, pravnik in psihiater, sta na začetku dvajsetih let prejšnjega stoletja objavila knjigo Dovoljenje za uničenje življenj, ki življenja niso vredna (Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwerten Lebens), v kateri sta dokazovala, da je življenje nekaterih ljudi manj vredno od življenja drugih in da je treba te, katerih življenje ni vredno življenja (duševne bolnike, ljudi, ki niso sposobni sami skrbeti zase ipd.), preprosto odstraniti, saj za ostale – za te, katerih življenje je vredno življenja – pomenijo le motnjo in breme.