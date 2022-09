Globe iz zlobe

Vlada obljublja popravo krivic protestnikom. Ti pa za nazaj od policije še vedno prejemajo odločbe o prekrških in plačilne naloge.

Nasilno posredovanje policije zoper nenasilnega protestnika Jašo Jenulla, poletje 2020, Ljubljana. Jenull sicer še danes s strani policije tedensko dobiva kazni za protestiranje v času prejšnje vlade.

© Borut Krajnc

Lani jeseni so najbolj izpostavljeni protivladni protestniki, predvsem Jaša Jenull, od policije (poleg drugih kazni) začeli redno, iz tedna v teden, prejemati tudi kazni v višini 700 evrov kot domnevni organizatorji neorganiziranih protestov. Odtlej smo imeli volitve, po katerih se je zamenjala vlada, njen predsednik je obljubil abolicijo za Jenulla in številne druge kaznovane protestnike, pravosodno ministrstvo je pred dnevi že predstavilo analizo policijske represije in mogoče rešitve za popravo krivic. Jenull (in drugi) pa od policije še vedno prejemajo omenjene plačilne naloge za dogodke iz časa prejšnje vlade, čeprav jih je nova vlada označila za krivične in napovedala popravo krivic. Položaj je nenavaden, skorajda shizofren.