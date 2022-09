Posli za sinove vrhuške SDS

Kako je Rok Jerovšek, mladi pravnik iz novoustanovljene pravne pisarne, postal v času vladavine SDS svetovalec javnih družb in ministrstev

Kri ni voda: Rok Jerovšek, mlad in uspešen sin Jožefa Jerovška

Koliko poslov z državnimi podjetji in institucijami se pri nas dodeljuje prek političnih navez ter ali pri tem klientelističnem deljenju javnega denarja niso najaktivnejši ravno najglasnejši borci proti klientelizmu? Predstavljamo primer rosno mlade odvetniške pisarne Roka Jerovška, sina dolgoletnega poslanca SDS in gromovnika stranke SDS v programskem svetu RTV Jožefa Jerovška. V času vlade Janeza Janše je njegova pisarna pristala na plačilnih listah ministrstva za kulturo, agencije za knjigo in celo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). »Javna agencija za knjigo (JAK) ima s pisarno g. Jerovška sklenjeno pogodbo o pravnem svetovanju. Razpis ni bil potreben, ker gre za sodelovanje, ki glede na zakon o javnem naročanju ne dosega mejne vrednosti. Lp Rupel.« Tako odgovarja direktor Javne agencije za knjigo, nekdanji zunanji minister Dimitrij Rupel, ki je vodenje JAK dobil junija 2021 pod vlado Janeza Janše kljub številnim pomislekom o usposobljenosti na področju založništva. Rupel kot direktor JAK ni razkril, za katere storitve je najel odvetnika Jerovška. Iz baze protikorupcijske komisije Erar izhaja, da je odvetnik Jerovšek od aprila letos od JAK prejel 12.645 evrov.