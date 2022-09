Golobovo dobrikanje NSi

Zakaj Robert Golob na položajih v gospodarstvu ohranja tudi najspornejše kadre iz NSi?

Robert Golob je pred volitvami obljubil zamenjavo nestrokovnih kadrov, ki so bili imenovani na podlagi politične lojalnosti. Golob ni nikoli obljubil, da bodo pri tem kadri iz NSi izjema. Desno bivši infrastrukturni minister iz NSi Jernej Vrtovec.

© Borut Krajnc

Minuli teden je Slovenski državni holding (SDH) na izredni skupščini Darsa zamenjal štiri nadzornike. Oditi je moral Robert Rožič, dolgoletni član SDS, ki je Janezu Janši v preteklosti pomagal pri osebnih nepremičninskih poslih. Pa recimo Štefan Šumah, občinski svetnik SDS na Ravnah na Koroškem, odšla sta tudi Jože Oberstar in Jožef Zrimšek, ki sta pod vlado Janeza Janše prišla do funkcij s podporo strank SMC in DeSUS. Je pa na položaju člana nadzornega sveta ostal Anton Guzej, ki je tja prišel s podporo NSi.