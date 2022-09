Diskriminacija na podlagi vere na verskem radiu

Katoliške in druge stranke

Čeprav smo od politične desnice po volitvah poslušali teorije zarote o ukradenih volitvah in takih ali drugačnih nepravilnostih, ki so se dogajale in vplivale na izide, dokazov za to ni bilo. Je pa (predvolilno) nepravilnost pred dnevi ugotovil zagovornik načela enakosti, zanjo pa je bil odgovoren (verski) Radio Ognjišče, ki je v času predvolilne kampanje pred spomladanskimi parlamentarnimi volitvami diskriminiral (neprave) politične stranke.