Financiranje tovarne laži

Obrambno ministrstvo je Nova24TV namenilo dodaten denar za oglaševanje

Domen Savič se že leta bori proti politično motiviranemu oglaševanju javnih podjetij

© Uroš Abram

Janševa vlada je v oglaševalskih kampanjah ministrstev in podjetij v večinski državni lasti videla priložnost za preusmeritev javnega denarja v medije, tako ali drugače povezane s SDS ali NSi. Z nastopom nove vlade je bila večina takšnih oglaševalskih dejavnosti ustavljena, stranke vladne koalicije so se pred volitvami zavezale, da ne bodo financirale »sovražnih medijev«, zato je bilo toliko večje presenečenje, ko je obrambno ministrstvo poleti Nova24TV namenilo 4000 evrov za zakup oglaševalskega prostora.

Kot odgovarjajo na ministrstvu, so sredstva izplačali za oglaševalsko kampanjo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki prek različnih medijev ozavešča javnost o preventivnem ravnanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uprava je tako poleti na izbranih televizijah predvajala TV-spota za kampanji Ogenj ni igrača in Varno kopanje. Prvi je bil predvajan od 25. junija do 5. julija na Kanalu A in Nova24TV, drugi od 6. do 16. julija na POP TV, Planetu TV in Nova24TV.

Na ministrstvu se branijo, da je bilo oglaševanje »izvedeno v lastni režiji uprave in ne v skladu z usmeritvami ministra«. Kar je nenavadno, saj naj bi bil ravno minister tisti, ki usmerja upravo. Kot so še zapisali, v omenjenem mediju v prihodnje sicer »ni predvidenih oglaševalskih aktivnosti«, niti uprava z Nova24TV nima sklenjene pogodbe za oglaševanje.

Že ob sumu, da se javni denar steka v takšna podjetja, bi morali postati pozorni. Ko je obrambno ministrstvo vodil Matej Tonin, je oglaševalski prostor na Nova24TV zakupil za kampanjo novačenja kadra za Slovensko vojsko. Verjetno največ sredstev, 48 tisoč evrov, pa je Nova24TV namenilo kmetijsko ministrstvo za kampanjo Skrbno z gozdom. Ministrstvo za delo je pod prejšnjo vlado pri medijskem zakupu za kampanjo Sodelovalnica načrtno izločilo nekatere medije, ki so bili kritični do vlade, in dalo prednost tistim, ki so bili vladi bolj naklonjeni.

Podobne primere financiranja strankarske propagande že od leta 2018 dejavno spremlja Domen Savič iz zavoda Državljan D, ki se boji, da nedavni primer zakupa oglaševalskega prostora na Nova24TV priča, da se koalicija vprašanja financiranja strankarskih medijev še vedno ni lotila sistemsko. »Vsi mehanizmi, ki so omogočali financiranje propagandističnih trobil z davkoplačevalskim denarjem, so očitno še vedno v uporabi,« meni Savič. »To je izredno sporno tudi, če gledamo predlog akta o svobodi medijev na evropski ravni, ki se loteva identičnega problema, se pravi netransparentnega zakupovanja oglasnega prostora z davkoplačevalskim denarjem. In s tem dejansko financiranja propagandističnih glasil oziroma medijev, ki so lastniško povezani s političnimi strankami.«

V zavodu Državljan D zato napovedujejo, da bodo do konca leta pripravili smernice, s katerimi bi radi preprečili ali vsaj resno zamejili podobne prakse oglaševanja in jih »vrnili v domeno tržne aktivnosti, ne pa politikantskega financiranja strankarskih trobil«, še pove Savič. S smernicami nameravajo seznaniti vladni urad za komuniciranje.