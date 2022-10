Končuje se obdobje, v katerem je enakopravnost parov istega in različnih spolov okupirala zelo veliko ljudi

IZJAVA DNEVA

"Končuje se obdobje, v katerem je tema enakopravnosti parov istega in različnih spolov okupirala zelo veliko število ljudi na eni in drugi strani. Na eni smo bili aktivisti in vsi istospolno usmerjeni ljudje, ki se s temo nismo ukvarjali po svoji izbiri, v to smo bili prisiljeni, saj nismo imeli osnovnih pravic – od pravice do dedovanja do zdravstvenega zavarovanja po partnerju; na drugi strani so si nekateri nasprotovanje pravicam izbrali kot svojo življenjsko bitko."

"Zame osebno je odločitev ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da imajo vsi pari enako pravico do zakonske zveze in pravic, ki iz nje izhajajo, dragocena zlasti zato, ker se mi s temi vsiljenimi družbeni vprašanji ne bo treba več ukvarjati. Na neki način je zame ta zgodba osebno in družbeno zaključena. Seveda pa s končanjem pravne bitke niso končane vse stiske in diskriminacija v vsakdanjem življenju. Zakonski okvir je samo en korak, družbeni in osebni boji ljudi, ki niso tako privilegirani kot jaz, pa niso končani."

(Pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj o tem, kaj dejansko pomeni sprememba družinskega zakonika; v intervjuju za Delo)