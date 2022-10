»Ključna energetska in infrastrukturna podjetja nikoli ne smejo biti nedržavna«

IZJAVA DNEVA

"Ključna energetska in infrastrukturna podjetja nikoli ne smejo biti nedržavna oziroma premalo državna. Zaradi pomena teh podjetij mora imeti država zadosten vpliv v njih. V preteklosti smo na to premalo pazili. Energetska kriza nas napeljuje k nekoliko bolj konservativni drži. Tržno gospodarstvo je idealen recept v nekriznih razmerah. V krizi – ali pa ko se ta približuje – pa mora imeti država vzvode, da servisira državljane, in to lahko počne samo prek državnega lastništva. Ob tem bi spomnil, da je že prejšnja vlada nacionalizirala Gen- I. Ta družba sprva ni bila v večinski državni lasti, to je postala v procesu spreminjanja lastništva."

(Minister za infrastrukturo Bojan Kumer o umiku države iz gospodarstva; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)