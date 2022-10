»Za SDS nobena politika ni tako skrajno desna, da bi jo bilo treba brzdati«

IZJAVA DNEVA

"Tudi strategija SDS v Sloveniji sloni na prepričanju, da ni nobene politike ali ideje, ki bi bila tako skrajno desna, da bi jo bilo treba brzdati ali izolirati. To je danes jasno vsem. Jasno je promotorjem takšne politike 'široke desne fronte' in jasno je njenim nasprotnikom. Edini, ki si pred tem še vedno zatiskajo oči, so zmernejši pripadniki desne sredine, ki jih je morda malo sram spričo svojih novih zaveznikov."

"A prepisovalcem italijanskega recepta je nekaj vendarle ušlo. Meloni je zmagala zato, ker je uspela nevtralizirati strah, ki so ga nasprotniki čutili do nje in njenega postfašističnega gibanja. Gibanje petih zvezdic, Demokrati in Renzijevi centristi bolj sovražijo eden drugega, kot se bojijo Melonijeve. Njeni slovenski občudovalci pa so obsojeni na voditelja, ki uspe proti sebi združiti najbolj neverjetne zaveznike."

(Zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrijelčič v Delovi kolumni o tem, zakaj je v Italiji zmagala skrajna desničarka Giorgia Meloni)