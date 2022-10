»Jaz z Janezom Janšo nimam nobenih stikov«

IZJAVA DNEVA

"Ne vem. Jaz z Janezom Janšo nimam nič, nobenih stikov, tako da bi to težko komentiral. Dvakrat, trikrat je bil tukaj, a to so bila povsem običajna srečanja, ko vodstvo zavoda najvišje predstavnike države ob prihodu na RTVS pričaka in po potrebi tudi sprejme. In ob teh priložnostih ga nisem nikoli vprašal, zakaj me je tako poimenoval, sam tega tudi nisem nikoli jemal kot nekaj posebnega."

(Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough o tem, zakaj ga je Janez Janša kmalu po imenovanju na čelo RTV Slovenija označil za novo metlo; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)