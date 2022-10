»Želel sem se boriti proti sistemu, a je bilo premalo somišljenikov«

IZJAVA DNEVA

"Ne, državo sem zapustil pred štirimi leti, živim v Franciji. Deset let sem skušal delati doma, sodeloval sem z mladimi, na koncu pa sem ugotovil, da ne gre več. Znotraj gledališkega sveta nisem več čutil povezanosti, tudi gledališki svet je razdeljen, na prave in neprave. Kar je noro, ker nikoli nismo gledali nase na tak način. Številni skušajo le preživeti. Sam sem se želel boriti proti sistemu, a je bilo premalo somišljenikov, zato sem se odločili zapustiti domovino. Ne vidim, kako bi se lahko razmere spremenile, ker vlada izkorišča vse krize za utrditev svojega sistema. Mi smo edina država, ki podpira Putina. Kako je to mogoče?! Orban lahko govori, kar želi. Govori, da sta težava Ukrajina in Bruselj, nikoli, da je Rusija. Mislim, da je dejansko kot kralj. Težko si je predstavljati, kakšno moč ima. Nič se ne more zgoditi brez njegovega dovoljenja. Ne moreš biti ravnatelj gledališča, če on ne da zelene luči. Če bi imelo gledališče preveč provokativne predstave, bi ga takoj napadli mediji, ki so pod vladnim nadzorom. Grozljivo je, kar se dogaja v politiki, kulturi, izobraževanju."

(Režiser Arpad Schilling, ki se je prejšnji teden s premiero črne satire Pasji sin predstavil v ljubljanski Drami, o tem, zakaj je pred štirimi leti zapustil Madžarsko; v intervjuju za MMC RTV SLO)