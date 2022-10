Če si volil_a ali ne, kmalu lahko to narediš še enkrat

Instagram / Danes je nov dan

23. oktobra bomo imeli redko priložnost, ki se ne bo ponovila naslednjih 5 let: volili bomo predsednico ali predsednika države. Prihajajočih volitev se je treba veseliti vsaj zato, ker tokrat Borut Pahor ne more biti več izvoljen. Po desetih letih je čas, da predsedniška funkcija spet postane več kot občasen sprehod po modni pisti.

Predsednica republike ima v bistvu veliko moč. Razpisuje volitve v državni zbor, razglaša zakone, postavi in odpokliče (vele)poslanike, odloča o pomilostitvah, predlaga predsednico vlade, sodnike ustavnega sodišča in pet od enajstih članov sodnega sveta. Vse to in še več v rokah drži ena sama oseba. Na našo srečo to osebo volimo neposredno. Ne izbiramo med strankami, listami ali kakimi drugimi organizacijami. Na predsedniških volitvah volimo osebo z imenom in priimkom.

Tudi če bo odločitev težka, same volitve niso. V koledarju si volilno nedeljo (23. oktobra) označite že danes, po volilni nasvet pa odklikajte na volitvomat.si.

