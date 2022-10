Pokvarjeni policisti

V ponarejanje notranje policijske dokumentacije je bilo vpleteno policijsko vodstvo na čelu z generalnim direktorjem policije Antonom Olajem

Anton Olaj, generalni direktor policije, ki ga je imenovala vlada Janeza Janše, je podal soglasje k zaposlitvi policista s ponarejeno varnostno preverbo.

© Borut Krajnc

V času vlade Janeza Janše je marsikdo, iz laične in iz različnih strokovnih javnosti, opozarjal na politizacijo policije in razvrednotenje notranjih standardov in standardov policijskega ravnanja s prebivalstvom. Vse to je bilo vidno tudi na zunaj, to so na lastni koži občutili posamezniki, ki jih je obravnavala policija. A kaj se je v resnici dogajalo znotraj policije, na relaciji med politično nastavljenim vodstvom in policijskim kadrom vzdolž hierarhične lestvice, ki je z njim voljno sodeloval? Predstavljamo primer ponarejanja dokumentacije za potrebe zaposlovanja.