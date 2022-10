Kdo so udeleženci pohoda proti splavu in kaj jih skrbi

»Mi smo za ljubečo izbiro«

Tisočglava množica, ozaljšana z barvitimi baloni, slovenskimi zastavami in transparenti, ki nasprotuje splavu.

© Borut Krajnc

V soboto, le nekaj dni zatem, ko je v Ljubljani potekal »shod za zaščito otrok in družin«, kot so ga poimenovali v Koaliciji za otroke gre, in zgolj dan zatem, ko je poslanka Nove Slovenije Iva Dimic med burno razpravo v državnem zboru zatrdila, da je knjiga vseh knjig, s čimer je imela kakopak v mislih Sveto pismo, nad ustavo, se je v Ljubljani spet zbrala množica ljudi, tokrat na Pohodu za življenje. Dogodek, ki je potekal že tretje leto zapored in katerega organizatorji ne skrivajo želja, da bi v Sloveniji v celoti prepovedali ali pa vsaj omejili sicer ustavno zagotovljeno pravico do splava, je na Prešernov trg privabil več kot tisoč ljudi, med njimi predvsem starejše, družine z otroki in nekoliko presenetljivo tudi številne mlade.