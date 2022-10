Še en sodni postopek zoper Janšo

V Celju se je začelo sojenje v zadevi Trenta, v kateri se je pred sodiščem poleg drugih znašel tudi Janez Janša

Janšev odvetnik Franci Matoz je vse obtožbe pričakovano vehementno zavrnil

© Borut Krajnc

Sedemnajst let po storitvi domnevnega kaznivega dejanja se je na celjskem okrožnem sodišču začelo sojenje Janezu Janši in soobtoženima v zadevi Trenta. Tožilstvo jim očita zlorabo položaja ali pravic oziroma pomoč pri tem kaznivem dejanju. Ker je šlo za posle večje vrednosti, je zagrožena kazen do osem let zapora.