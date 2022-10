Slovenski filmski center je zavrnil sofinanciranje filma 10.000 biciklov, ki govori o petkovih protestih

Sramotna odločitev

Karpo Godina na kolesarskem protestu junija 2020 /

© Tone Stojko

Karpo Godina velja za legendo slovenskega in jugoslovanskega filma. Nanj je izrazito vplival vse od umetniškega gibanja jugoslovanskega črnega vala v šestdesetih letih. Kot direktor fotografije, snemalec in montažer je leta 1968 sodeloval pri ustvarjanju filma Zgodnja dela, ki je prejel nagrado na Berlinalu. Tako je postal eden najbolj iskanih direktorjev fotografije mlajše generacije v Jugoslaviji. V vseh letih dela je režiral več celovečercev ter igranih in dokumentarnih projektov ter zanje prejel številne domače in tuje nagrade, med domačimi Prešernovo nagrado za življenjsko delo.